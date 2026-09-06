VIGILI DEL FUOCO DI POTENZA

Da ieri è attivo dalle prime ore di mattina un vasto incendio boschivo nel territorio del Comune di Fardella, con l’area interessata dalle fiamme che coinvolge anche il territorio di Episcopia.

Sul posto sono impegnate le squadre di Vigili del Fuoco di Viggianello e Terranova di Pollino oltre a quelle di Protezione civile e consorzio di bonifica.

Alle operazioni di spegnimento partecipano inoltre due DOS dei Vigili del Fuoco per la gestione della flotta aerea, sono impegnati nelle operazioni quattro Canadair e due elicotteri regionali, con lanci d’acqua per contenere l’avanzata dell’incendio.

Le operazioni di spegnimento e bonifica proseguono senza sosta. Sono in corso le attività di monitoraggio dell’area per contenere i fronti ancora attivi e mettere in sicurezza le zone interessate