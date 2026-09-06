VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Dalle 13:20 di oggi i Vigili del fuoco sono impegnati per un incendio sviluppatosi presso un’azienda adibita al riciclo di carta, in via Primo Maggio, a Villafranca di Verona.

Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del fuoco della centrale di Verona, dei distaccamenti di Caldiero e Bardolino e dei volontari di Bovolone e Villafranca, con il supporto di autobotti provenienti da Vicenza e Mantova per un totale di 30 operatori. In arrivo anche un’autobotte kilolitrica da Verona. A coordinare le operazioni il funzionario di guardia del comando.

Le fiamme sono state circoscritte a un’ala del capannone e l’intervento volge verso la stabilizzazione.

In supporto alle operazioni di spegnimento anche uno speciale mezzo aeroportuale proveniente dal distaccamento dell’aeroporto

Dalle 13:20 di oggi i Vigili del fuoco sono impegnati per un incendio sviluppatosi presso un’azienda adibita al riciclo di carta, in via Primo Maggio, a Villafranca di Verona.

Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del fuoco della centrale di Verona, dei distaccamenti di Caldiero e Bardolino e dei volontari di Bovolone e Villafranca, con il supporto di autobotti provenienti da Vicenza e Mantova per un totale di 30 operatori. In arrivo anche un’autobotte kilolitrica da Verona. A coordinare le operazioni il funzionario di guardia del comando.

Le fiamme sono state circoscritte a un’ala del capannone e l’intervento volge verso la stabilizzazione.

[05/09/2026 16:14] Rodolfo Ridolfi: In supporto alle operazioni di spegnimento anche uno speciale mezzo aeroportuale proveniente dal distaccamento dell’aeroporto

AGGIORNAMENTO INCENDIO CARTIERA A VILLAFRANCA DI VERONA – Prosegue il lavoro dei Vigili del fuoco per lo spegnimento dell’incendio nell’area interessata dalle fiamme, nella zona di stoccaggio del materiale cartaceo. Le squadre hanno contenuto la propagazione dell’incendio, evitando che il rogo si estendesse al resto dell’azienda.

In supporto anche l’autoscala per attaccare le fiamme dall’alto.

Sul posto presenti anche i tecnici di Arpav per i rilievi ambientali.