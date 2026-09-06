DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

INCIDENTE STRADALE DURANTE IL RALLY DELLE MILLE MIGLIA – PROVAGLIO VALSABBIA – Intervento dei Vigili del Fuoco per un’autovettura finita in una scarpata

Nel territorio del Comune di Provaglio Valsabbia, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono intervenuti a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura partecipante al Rally delle Mille Miglia.

Per cause in corso di accertamento, il veicolo è uscito dalla sede stradale, terminando la propria corsa in una scarpata, a circa 20 metri dal piano viabile, in una zona caratterizzata da vegetazione e terreno particolarmente impervio.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brescia, che hanno raggiunto i due occupanti del veicolo e collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso ed estricazione.

Uno dei feriti, raggiunto dal personale sanitario dell’elisoccorso e dai Vigili del Fuoco, è stato immobilizzato e trasportato lungo un sentiero impervio fino al piano stradale, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario e successivamente elitrasportato presso la Poliambulanza di Brescia.

Il secondo occupante, che ha riportato ferite di minore gravità, è stato soccorso e successivamente trasportato presso l’Ospedale Civile di Brescia.

Alle operazioni hanno partecipato anche due ambulanze del 118, l’elisoccorso e il personale tecnico e sanitario della manifestazione, compresi i tecnici incaricati della sicurezza del Rally delle Mille Miglia.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo incidentato.