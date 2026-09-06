lunedì, Settembre 7, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura partecipante al Rally delle Mille Miglia

Il Faro

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

INCIDENTE STRADALE DURANTE IL RALLY DELLE MILLE MIGLIA – PROVAGLIO VALSABBIA – Intervento dei Vigili del Fuoco per un’autovettura finita in una scarpata
Nel territorio del Comune di Provaglio Valsabbia, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono intervenuti a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura partecipante al Rally delle Mille Miglia.
Per cause in corso di accertamento, il veicolo è uscito dalla sede stradale, terminando la propria corsa in una scarpata, a circa 20 metri dal piano viabile, in una zona caratterizzata da vegetazione e terreno particolarmente impervio.
Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brescia, che hanno raggiunto i due occupanti del veicolo e collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso ed estricazione.
Uno dei feriti, raggiunto dal personale sanitario dell’elisoccorso e dai Vigili del Fuoco, è stato immobilizzato e trasportato lungo un sentiero impervio fino al piano stradale, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario e successivamente elitrasportato presso la Poliambulanza di Brescia.
Il secondo occupante, che ha riportato ferite di minore gravità, è stato soccorso e successivamente trasportato presso l’Ospedale Civile di Brescia.
Alle operazioni hanno partecipato anche due ambulanze del 118, l’elisoccorso e il personale tecnico e sanitario della manifestazione, compresi i tecnici incaricati della sicurezza del Rally delle Mille Miglia.
I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo incidentato.

Potrebbe anche interessarti

Incendio in un biscottificio a Palermo, evacuato un palazzo

Il Faro

Recupero di un cucciolo di Allocco

Il Faro

Caserta, auto in marcia prende improvvisamente fuoco

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *