lunedì, Settembre 7, 2026
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Vigili del fuoco

Incidente stradale verificatosi in via Paolo Borsellino

Il Faro

VIGILI DEL FUOOC DI CROTONE

Nella serata di venerdì, intorno alle ore 20:30, i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone sono intervenuti per un incidente stradale verificatosi in via Paolo Borsellino
Per cause in corso di accertamento, un’autovettura è rimasta coinvolta nell’incidente, riportando danni tali da rendere necessario l’intervento della squadra della 1ª partenza dei Vigili del Fuoco di Crotone.

A bordo del veicolo si trovavano una donna e un bambino, entrambi usciti autonomamente dall’abitacolo e successivamente affidati alle cure del personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso. Al momento non si dispone di informazioni certe sulle loro condizioni.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata, anche in considerazione della posizione precaria dell’autovettura e della fuoriuscita di liquidi sulla sede stradale.
Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, il traffico è stato temporaneamente interdetto in prossimità della rotatoria.

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