Lecco – Soccorsi due ragazzi in difficoltà in zona Tecet

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella giornata odierna per un intervento di soccorso tecnico urgente in zona Tecet, a seguito della segnalazione di due ragazzi rimasti bloccati e in forte difficoltà.

Le operazioni di soccorso hanno visto l’impiego congiunto delle componenti aeree e terrestri del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Sul posto hanno operato le squadre specializzate SAF (Speleo Alpino Fluviali) del Comando di Lecco, supportate dall’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco.

Raggiunti dai soccorritori, i due ragazzi sono stati recuperati mediante verricello a bordo dell’elicottero e successivamente trasportati in luogo sicuro.

L’intervento si è concluso con il recupero di entrambe le persone.