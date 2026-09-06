VIDEO – Olbia, otto trattori in fiamme: l’intervento dei vigili del fuoco per spegnare il maxi incendio

A Olbia, otto trattori sono stati colpiti da un incendio e sono andati completamente distrutti. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e sono riusciti a spegnere le fiamme, evitando che il fuoco si propagasse alle motrici parcheggiate nelle vicinanze. Nessuna persona è rimasta ferita. L’incendio ha interessato esclusivamente i trattori, che sono stati completamente danneggiati. Le cause sono ancora da accertare.

https://www.zazoom.it/2026-09-06/olbia-otto-trattori-in-fiamme-lintervento-dei-vigili-del-fuoco-per-spegnare-il-maxi-incendio/19648627