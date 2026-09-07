martedì, Settembre 8, 2026
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Addio a Marinelli, lutto nei Vigili del fuoco

Il Faro

LIVORNO — Un lutto improvviso oggi ha colpito il Comando dei Vigili del fuoco di Livorno. È scomparso prematuramente Dani Marinelli, coordinatore dei Vigili del fuoco in servizio a Livorno.

“Il Comando dei Vigili del Fuoco di Livorno si stringe con profondo dolore intorno alla famiglia per la improvvisa scomparsa del Vigile Coordinatore Dani Marinelli, avvenuta in data odierna. – si legge in una nota diffusa dal Comando dei Vigili del fuoco di Livorno – La scomparsa del Vigile Coordinatore Marinelli, lascia una profonda tristezza in tutti i colleghi e in quanti hanno avuto occasione di conoscerlo e collaborare con lui”.

“Il Comandante Provinciale, a nome di tutti i dipendenti del Comando, esprime il più sentito e sincero cordoglio ai familiari in questo momento di immenso dolore”, si conclude la nota.

https://www.gazzettadilivorno.it/livorno-addio-a-marinelli-lutto-nei-vigili-del-fuoco.htm

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