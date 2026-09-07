martedì, Settembre 8, 2026
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Bimbo di 2 anni con la testa incastrata nell’inferriata: salvato dai vigili del fuoco

Il Faro

Un bambino di 2 anni è rimasto con la testa incastrata nell’inferriata che delimita l’area giochi del Parco Galvani, a Pordenone. A liberarlo sono stati i vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 18 di oggi, lunedì 7 settembre.

Al loro arrivo il piccolo era in lacrime, mentre il papà cercava di tranquillizzarlo. I soccorritori hanno quindi iniziato a smontare la ringhiera, spiegando al bambino quello che stavano facendo per evitare che si agitasse ulteriormente. Il piccolo, poco alla volta, si è calmato ed è riuscito a rimanere fermo mentre i vigili del fuoco lavoravano per liberarlo.

https://www.friulioggi.it/cronaca/bimbo-testa-incastrata-inferriata-parco-galvani-pordenone

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