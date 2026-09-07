Cadavere di una donna recuperato nel fiume Lambro: indagano i carabinieri

Un cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 7 settembre, nel fiume Lambro all’altezza del territorio comunale di Borghetto Lodigiano (in provincia di Lodi). Stando alle primissime informazioni, si tratterebbe del corpo di un donna, le cui generalità non sono ancora note. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del reparto Scientifico per gli accertamenti del caso. Per il momento, non sono note le circostanze che hanno portato al decesso. Come prima cosa, andrà accertato se il corpo è stato trascinato dalla corrente da un’altra provincia e per quanto tempo è rimasto in acqua.

Come riportato dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l’allarme è scattato poco dopo le 13 del 7 settembre. Alcuni passanti, infatti, hanno riferito di aver visto un cadavere incagliarsi nel fiume Lambro all’altezza di Borghetto Lodigiano, in particolare nella zona di Cascina Bassanina nella località Casoni. I vigili del fuoco, insieme al personale specializzato, hanno iniziato le operazioni di recupero, coordinati dai colleghi in elicottero decollati da Milano. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmentecomplesse e sono terminate alcune ore dopo.

https://www.fanpage.it/milano/cadavere-di-una-donna-recuperato-nel-fiume-lambro-indagini-in-corso/

https://www.fanpage.it/