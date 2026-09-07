In fiamme la riserva naturale di Manfredonia: da ore vigili del fuoco al lavoro con i mezzi aerei

Un incendio è in corso nell’area della riserva naturale palude Frattarolo, nel territorio di Manfredonia (Foggia), poco distante dall’Oasi Lago Salso. L’incendio sta interessando il terreno all’interno della palude. Sul posto stanno operando squadre di vigili del fuoco da terra, oltre a un elicottero e a un Fire Boss, oltre a personale dell’Arif. Una nube densa di fumo è ben visibile anche a chilometri di distanza.

Il rogo di vaste proporzioni è divampato nel primo pomeriggio. Le dimensioni dell’incendio sono subito apparse importanti, anche se al momento non è ancora stato quantificato il numero di ettari di vegetazione andati distrutti e bisognerà attendere la conclusione delle operazioni di spegnimento e bonifica per avere un quadro più preciso dei danni.

L’allarme è scattato quando il fumo, particolarmente denso, si è rapidamente alzato sopra l’area della riserva, rendendo evidente anche a distanza la portata dell’incendio. Sul posto, come detto, è in corso un intervento massiccio dei vigili del fuoco. Operative le squadre di Manfredonia e San Giovanni Rotondo, insieme a personale specializzato negli incendi boschivi e al Dos, il Direttore delle operazioni di spegnimento.

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