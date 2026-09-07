Incendio sul Manghen, mobilitati decine di corpi dei vigili del fuoco: chiusa la strada provinciale 31

Le fiamme hanno raggiunto una zona boschiva nell’area del passo tra Valsugana e Val di Fiemme. Sul posto volontari e permanenti insieme all’elicottero per contenere il fronte e impedire che il rogo si propaghi

Una vasta mobilitazione dei vigili del fuoco è scattata nel pomeriggio di oggi, domenica 6 settembre, sulle montagne del Manghen, dove un incendio ha raggiunto un’area boschiva nella zona del passo che collega la Valsugana con la Val di Fiemme. Il rogo si è sviluppato sul lato di Molina di Fiemme nella zona di Malga Cadinello.

Per fronteggiare le fiamme sono state mobilitate una decina di corpi dei vigili del fuoco volontari, affiancati dai vigili del fuoco permanenti e supportati dall’intervento dell’elicottero. Le squadre sono impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento del rogo, con l’obiettivo di arginare il fronte e impedire che le fiamme possano estendersi ulteriormente nella vegetazione.

L’emergenza ha richiesto anche la chiusura al traffico della strada provinciale 31 del Passo Manghen. Il provvedimento è stato adottato per consentire ai mezzi di soccorso di raggiungere e operare nell’area interessata dall’incendio in condizioni di sicurezza, evitando interferenze con la circolazione.

Il fronte del fuoco interessa dunque una zona boschiva particolarmente delicata, in un’area montana di collegamento tra i due versanti. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e l’impegno dei soccorritori è concentrato sul contenimento delle fiamme e sulla messa in sicurezza della zona.

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