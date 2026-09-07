Incidente in Slovenia: morti due bimbi di 4 e 11 anni e la nonna. Vivevano a Ravenna

BOLOGNA – Due bambini di 4 e 11 anni e la nonna di 74 sono morti in un incidente stradale in Slovenia, lungo l’autostrada che collega Lubiana con la costa, tra Unec e Ravbarkomanda. Feriti il padre, 39 anni, e la madre, 33 anni.

Si tratta di una famiglia macedone residente da tempo a Ravenna. Lo schianto è del 27 agosto, ma la notizia è pubblicata solo ora sui media locali romagnoli.

La famiglia era in vacanza e viaggiava su un’Audi A4, che si sarebbe schiantata contro il rimorchio di un camion fermo.

I primi ad apprendere della tragedia – racconta il Corriere di Romagna – sono stati i vicini di casa. A loro volta hanno informato alcuni amici più stretti. Da qui la voce si sarebbe sparsa anche fra i compagni di classe del più grande dei due figli che frequentava la scuola Ricci Muratori.

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