Missili, droni e munizioni: il piano dell’Italia per il riarmo (oltre agli aiuti civili)

Il sì al piano Safe, con prestiti per 8,9 miliardi su aerei, unità navali e carri, insieme al 13esimo pacchetto di forniture a Kiev, sono il segnale che una stagione è finita nel nostro Paese e se ne sta aprendo un’altra. La sintonia con la Germania, che ha avviato una riconversione dell’industria in chiave militare

È la fine di un’era, anche per l’Italia. Il mondo in cui dalla pace si riscuotevano dividendi è stato una fugace età dell’oro, irenica, tra il crollo dell’Impero sovietico nel 1991 e l’annessione russa della Crimea, nel 2014. È stata, quella, un’epoca di risorse risparmiate dalla difesa, nell’Europa tutta, con i diversi Stati sicuri che, in un eventuale scenario bellico, sarebbe arrivato d’oltreoceano un soccorso oggi meno scontato.

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