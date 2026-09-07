VIDEO – Almeno 10 morti a causa dell’esplosione di fuochi d’artificio durante un festival nel Messico centrale e la chiesa distrutta

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, almeno 10 persone sono morte e almeno 60 sono rimaste ferite in Messico a causa dell’esplosione di fuochi d’artificio durante una festa di paese.

Un video mostrava i partecipanti a una festa che trasportavano un toro di paglia, da cui sgorgavano fuochi d’artificio a Santa Maria Canchesda, nel comune di Temascalcingo, nel Messico centrale. L’agenzia di stampa AFP ha riferito che la celebrazione di sabato faceva parte di un rituale locale.

A quanto pare, il toro in fiamme ha innescato un’altra grande quantità di fuochi d’artificio nella chiesa del villaggio. L’esplosione ha fatto crollare dei muri e ha appiccato un incendio nella piazza principale, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa.

I media locali hanno riferito che alcune persone sono rimaste intrappolate sotto i detriti caduti a seguito dell’esplosione.

La diocesi del vicino comune di Atlacomulco ha dichiarato che due sacerdoti sono rimasti feriti, ma dovrebbero sopravvivere.

“Ci uniamo in preghiera per coloro che hanno perso la vita, per le loro famiglie e i loro cari, così come per i feriti e per tutti coloro che oggi stanno vivendo momenti di dolore e preoccupazione”, ha dichiarato la diocesi in un comunicato sui social media.