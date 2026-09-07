martedì, Settembre 8, 2026
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VIDEO – Cinque morti dopo che un aereo cargo di Amazon è uscito di pista all’aeroporto di Miami e si è schiantato contro delle auto.

Il Faro

Domenica pomeriggio, un aereo cargo di Amazon è uscito di pista all’aeroporto internazionale di Miami, sfondando una recinzione metallica e schiantandosi contro diverse auto su una strada vicina, causando la morte di cinque persone, il ferimento di altre cinque e il blocco totale dei voli per ore. Due delle quattro piste dell’aeroporto di Miami sono state riaperte circa tre ore dopo l’incidente di domenica, e la situazione è rimasta invariata anche lunedì mattina.

“A causa del mancato arrivo di aerei ed equipaggi all’aeroporto di Miami (MIA) a seguito delle cancellazioni di ieri, continueremo a riscontrare ripercussioni sulle operazioni per tutta la giornata”, ha comunicato l’aeroporto internazionale di Miami sul suo account X lunedì mattina. “I passeggeri con voli programmati per oggi sono invitati a contattare direttamente la propria compagnia aerea per aggiornamenti sullo stato del volo prima di recarsi in aeroporto.”

t: https://www.miamiherald.com/news/local/community/miami-dade/article317149792.html#storylink=cpy

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