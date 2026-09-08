Decreti e circolariVigili del fuoco Convocazione IV° incontro tavolo tecnico per la formazione deiformatori professionali-NIA- corsi base – osservazioni e modifica del paragrafo 2 formazione operatore NBCR 8 Settembre 2026 Il Faro CORPO NAZIONALE VIGILI DELE FUOCO convocazioneDownload Bozza Circolare Istruttore Professionale BOZZA 2026.07.26 REV.13 Bozza DI CIRCOLARE DISCIPLINA REQUISITI BASE CIRCOLARI Bozza FORMAZIONE_DCF_rev.08 BOZZA CIRCOLARE NIA REV. 2026.06.23_rev01 Modifica circolare NBCR 3914-2020