Delicata operazione di brillamento di tre ordigni della Grande Guerra al Tonale

Tre ordigni bellici risalenti alla Prima Guerra Mondiale, contenenti agenti chimici, rinvenuti al Passo del Tonale, nel territorio del Comune di Ponte di Legno, sono stati fatti brillare martedì mattina.

Considerata la particolare natura degli ordigni, è stato predisposto un articolato dispositivo di sicurezza e soccorso, con la partecipazione di personale specializzato dei Vigili del Fuoco.

Sul posto è intervenuto il Nucleo NBCR Regionale (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) dei Vigili del Fuoco, con il relativo funzionario referente, unitamente a personale NBCR di livello 2 e al funzionario di settore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia, nonché a personale SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Nucleo NBCR di Milano, con il supporto del personale NBCR di livello 2 del Comando di Brescia, ha provveduto alla predisposizione e all’allestimento di una linea di decontaminazione primaria, necessaria a garantire la sicurezza degli operatori impegnati nelle attività e a fronteggiare l’eventuale presenza di contaminanti chimici.

A supporto delle operazioni, svoltesi secondo le procedure previste per la gestione di ordigni bellici contenenti sostanze pericolose, sono inoltre intervenuti personale dell’Esercito Italiano, dei Carabinieri, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF), della Croce Rossa Italiana, della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Ponte di Legno.

Al termine delle attività di brillamento e delle verifiche di sicurezza, l’area è stata sottoposta ai necessari controlli da parte del personale specializzato.

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