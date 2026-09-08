Fiamme in casa a Carate, arrestato 50enne: “Prima la lite furiosa poi ha dato fuoco all’ex e al suo nuovo compagno”

Carate Brianza (Monza), 8 settembre 2026 – Sembrava un incendio tra le mura domestiche con tre ustionati, invece un uomo ha dato fuoco alla ex e al suo nuovo compagno, rimanendo a sua volta ferito.

C’è un arresto per tentato femminicidio, tentato omicidio e incendio doloso dietro le fiamme che il 4 settembre scorso sono divampate all’interno di un appartamento di via Martin Luther King a Carate Brianza. Un rogo dove sono rimaste coinvolte tre persone.

Una italiana di 39 anni, trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove si trova ricoverata con ustioni sul 30% del corpo nel reparto di Rianimazione, ma non versa più in pericolo di vita. E due uomini, soccorsi in codice giallo: l’attuale compagno della donna, un uruguayano di 36 anni e l’ex della 39enne, Salvatore R., 50 anni, originario di Avola, in provincia di Siracusa e residente a Brugherio.

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