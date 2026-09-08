VIGILI DEL FUOCO DI POTENZA

Il 7 settembre 2026, alle ore 20.00 circa, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza sono intervenuti al km 6 della S.S. 407 Basentana, per un incendio di un autoarticolato che trasportava bibite. I Vigili del Fuoco della sede Centrale di Potenza sono intervenuti con un Auto Pompa Serbatoio e Autobotte. Presenti sul posto anche i Carabinieri ed il personale dell’ANAS. La strada è rimasta chiusa per lo stretto tempo necessario della messa in sicurezza.