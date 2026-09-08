Rider travolto da un bus a Roma: la bici incastrata sotto al mezzo e trasportato in ospedale

Momenti di paura in Largo Irpinia a Roma, dove un rider è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 8 settembre. Ad investire l’uomo, che lavora per il servizio di consegna a domicilio Glovo, è stato un autobus Troiani. Il ciclofattorino ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Sull’incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Secondo quanto ricostruito finora l’incidente si è verificato poco dopo le ore 15 in zona Prenestina/Villa Gordiani. Il rider stava pedalando quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d’accertamento, l’autobus, una vettura della linea 213 che circola tra Largo Preneste e viale Palmiro Togliatti, lo ha urtato.

Il lavoratore è caduto a terra e la bicicletta è rimasta incastrata sotto al mezzo. Il sinistro è avvenuto davanti ai passanti, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 chiedendo l’intervento di un’ambulanza e hanno prestato i primi soccorsi al rider. Arrivata la segnalazione, sul luogo del sinistro è giunto il personale sanitario con l’ambulanza, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato in ospedale con codice giallo.

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