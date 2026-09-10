Bari, XII Campionato Italiano VV.F. di Fondo su Pista – Memorial Minervini, Musto, Pizzimenti
VIGILI DEL FUOCO – SPORT
In linea il programma e le modalità di partecipazione, elaborate dall’Ufficio per le Attività Sportive, al 12° Campionato Italiano VV.F. di Fondo su Pista – Memorial “Minervini, Musto, Pizzimenti”, prova del Circuito podistico VV.F. 2026, previsto a Molfetta (BA) il 03 ottobre 2026.
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