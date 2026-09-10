Biella, XXXIII Campionato Italiano VV.F. di Podismo – Memorial Luca Scaramal
VIGILI DL FUOCO – SPORT
In linea il programma e le modalità di partecipazione, elaborate dall’Ufficio per le Attività Sportive, al 33° Campionato Italiano VV.F. di Podismo – Memorial “Luca Scaramal” -, prova facente parte del “Circuito podistico VV.F. 2026”, in programma a Gaglianico (BI) il 18 ottobre 2026.
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