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Biella, XXXIII Campionato Italiano VV.F. di Podismo – Memorial Luca Scaramal

Il Faro

VIGILI DL FUOCO – SPORT

In linea il programma e le modalità di partecipazione, elaborate dall’Ufficio per le Attività Sportive, al 33° Campionato Italiano VV.F. di Podismo – Memorial “Luca Scaramal” -, prova facente parte del “Circuito podistico VV.F. 2026”, in programma a Gaglianico (BI) il 18 ottobre 2026.

ALL.:

https://www.vigilfuoco.it/ufficio-le-attivita-sportive/notizie/biella-xxxiii-campionato-italiano-vvf-di-podismo-memorial-luca-scaramal

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