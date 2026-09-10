Sardegna e Corsica, un legame che si rinnova: amicizia, memoria e futuri progetti insieme

VIGILI DEL FUOCO

In occasione del 10° anniversario della scomparsa di Jean Antoine Mela, Vigile del Fuoco corso, deceduto durante una discesa in snowboard sulle montagne francesi, una delegazione dei Vigili del Fuoco di Ajaccio, accompagnata dai familiari di origine castellanese, ha fatto visita al Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari.

La delegazione è stata accolta dal Comandante Emanuele Gissi, in un incontro caratterizzato da grande partecipazione, rispetto e sincera amicizia. Un momento particolarmente significativo, capace di unire nel ricordo la Sardegna e la Corsica attraverso i valori che da sempre contraddistinguono il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: solidarietà, spirito di servizio, fratellanza e vicinanza alle comunità.

L’incontro ha rappresentato non soltanto un momento per mantenere vivo il ricordo di Jean Antoine Mela e del suo legame con la Sardegna, ma anche l’occasione per rafforzare i rapporti tra i Vigili del Fuoco sardi e quelli corsi, gettando le basi per un vero e proprio percorso di collaborazione e amicizia.

Durante la visita si è parlato infatti di futuri progetti da programmare e realizzare insieme, con l’idea di sviluppare iniziative comuni che possano coinvolgere il personale dei due territori. Tra le ipotesi, anche la realizzazione di manifestazioni sportive congiunte di diversa natura, occasioni di incontro, confronto e condivisione che possano consolidare ulteriormente il rapporto tra Sardegna e Corsica.

Lo sport, in particolare, può diventare uno strumento prezioso per favorire la conoscenza reciproca, rafforzare lo spirito di squadra e creare nuove opportunità di collaborazione tra colleghi che, pur appartenendo a realtà territoriali diverse, condividono la stessa missione e gli stessi valori.

Quella di oggi, dunque, non è stata soltanto una visita istituzionale, ma l’inizio di un percorso che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Nel ricordo di Jean Antoine Mela, Sardegna e Corsica intendono continuare a costruire insieme occasioni di incontro, amicizia e collaborazione, trasformando un legame nato dalla memoria in nuovi progetti e nuove esperienze da vivere insieme.