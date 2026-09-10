giovedì, Settembre 10, 2026
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Vigili del fuoco

Tir finisce fuori strada a Santa Croce sull’Arno: intervengono i vigili del fuoco

Il Faro


Un autoarticolato è uscito fuori strada per cause in fase di accertamento. Il conducente è stato estratto dalla squadra dei vigili del fuoco e preso in cura dal personale del 118.

Il personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza il veicolo mediante l’ausilio dell’autogru proveniente dal comando di Firenze.

Sul posto, per i rilievi di loro competenza, anche le forze dell’ordine. 

https://www.toscanaindiretta.it/cronaca/2026/09/10/tir-finisce-fuori-strada-a-santa-croce-sullarno-intervengono-i-vigili-del-fuoco/236434

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