Tir finisce fuori strada a Santa Croce sull’Arno: intervengono i vigili del fuoco



Un autoarticolato è uscito fuori strada per cause in fase di accertamento. Il conducente è stato estratto dalla squadra dei vigili del fuoco e preso in cura dal personale del 118.

Il personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza il veicolo mediante l’ausilio dell’autogru proveniente dal comando di Firenze.

Sul posto, per i rilievi di loro competenza, anche le forze dell’ordine.

https://www.toscanaindiretta.it/cronaca/2026/09/10/tir-finisce-fuori-strada-a-santa-croce-sullarno-intervengono-i-vigili-del-fuoco/236434