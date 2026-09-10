VIDEO – Esplosione di un magazzino nel nord-ovest della Siria provoca almeno 14 morti.

SARMADA, Siria (AP) — Un’esplosione in un deposito di armi nella Siria nord-occidentale ha ucciso almeno 14 persone e ne ha ferite altre 11, secondo quanto riportato mercoledì dai media statali, che citano il Ministero della Salute.

La causa dell’esplosione avvenuta vicino alla città di Sarmada, nella provincia di Idlib, non è stata immediatamente chiarita. Incidenti di questo tipo sono relativamente frequenti nel Paese, martoriato da oltre un decennio di guerra.

Il magazzino veniva utilizzato per stoccare armi e munizioni risalenti alla rivolta e alla guerra civile che hanno colpito il Paese dal 2011 al 2024, ha riferito l’agenzia di stampa statale SANA, citando il Ministero della Difesa, senza fornire ulteriori dettagli.

I soccorritori della Protezione Civile e della Mezzaluna Rossa Siriana continuano a cercare sopravvissuti intrappolati sotto le macerie. Un fotografo dell’Associated Press presente sul posto ha assistito al recupero di alcuni corpi.