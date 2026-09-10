giovedì, Settembre 10, 2026
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VIDEO – Un traghetto filippino prende fuoco – almeno 5 morti e decine di dispersi.

Il Faro

PALAWAN, FILIPPINE – I resti del traghetto MV June Aster sono visibili dopo un incendio scoppiato a bordo, che ha causato la morte di almeno cinque persone, nelle acque al largo di Palawan, Filippine.

Secondo quanto riferito, l’MV June Aster trasportava più di 100 passeggeri quando l’incendio è scoppiato a bordo del traghetto mercoledì sera. Cinque passeggeri sono stati confermati morti, mentre più di 80 persone risultano ancora disperse. Sono in corso operazioni di ricerca e soccorso.

https://www.reutersconnect.com/item/philippine-ferry-catches-fire-killing-at-least-5-leaving-dozens-missing/dGFnOnJldXRlcnMuY29tLDIwMjY6bmV3c21sX01UMUFOQURMMDAwRlcxREEy

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