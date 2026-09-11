Addestramento per la 42 Spedizione Italiana in Antartide, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna

VIGILI DEL FUOCO

Presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Bologna, si è svolta un’intensa giornata di addestramento dedicata al personale in preparazione alla 42ª Spedizione Italiana in Antartide, nell’ambito del PNRA (Programma Nazionale di Ricerca in Antartide).

La giornata ha previsto esercitazioni pratiche di sicurezza e gestione delle emergenze, fondamentali per operare in ambienti isolati e complessi come quelli delle basi antartiche, tra cui l’impiego del simulatore “camera a fumo” che riproduce fedelmente le condizioni di un ambiente confinato con ridotta visibilità, l’estinzione di un principio d’incendio tramite l’impiego degli estintori portatili e l’utilizzo di manichette e lance antincendio.

Le attività si sono svolte sotto la guida del personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Bologna , che ha garantito elevati standard di sicurezza ed un addestramento conforme alle esigenze operative delle missioni polari.

Questa collaborazione rappresenta un passaggio essenziale nella preparazione del personale che prenderà parte alla Spedizione Italiana in Antartide, contribuendo alla continuità delle attività scientifiche e logistiche del PNRA.