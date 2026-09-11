Forti raffiche di vento in Versilia: i Vigili del fuoco ancora impegnati nel soccorso

VIGILI DEL FUOCO

Il 9 settembre, intorno alle ore 14:00, forti raffiche di vento hanno interessato la Versilia, con particolare intensità nel territorio di Viareggio, determinando numerose situazioni di criticità e danni a edifici, strade e vegetazione. Fortunatamente, nessuna persona è stata coinvolta.

A seguito dell’evento sono state attivate le squadre dei distaccamenti di Viareggio e Pietrasanta, oltre a quelle della sede centrale di Lucca. Sono inoltre intervenute squadre dai Comandi dei Vigili del fuoco di Livorno, Arezzo e Pisa, con mezzi e attrezzature dedicati agli interventi in quota, insieme a squadre della Protezione Civile impegnate nelle attività di supporto.

Ad oggi risultano effettuati circa 30 interventi, concentrati prevalentemente nell’area di Viareggio e negli altri comuni della Versilia. Gli interventi hanno riguardato principalmente alberi pericolanti o abbattuti dalle forti raffiche di vento, nonché dalle coperture di edifici danneggiati, tetti scoperchiati e tegole cadute a terra.

Alcuni interventi si sono rivelati particolarmente impegnativi, a causa delle notevoli dimensioni degli alberi abbattuti e della necessità di operare su coperture di edifici danneggiati o completamente scoperchiate.