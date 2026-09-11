sabato, Settembre 12, 2026
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Malpensa, incendio su un volo EasyJet partito da una power bank: evacuati con gli scivoli i 146 passeggeri a bordo

Il Faro

Un aereo di easyJet, in partenza da Milano Malpensa e diretto a Praga, ha interrotto il decollo dopo un principio d’incendio a bordo. Stando a quanto riporta la Repubblica, i 146 passeggeri sono stati evacuati e due di loro sarebbero rimasti leggermente contusi durante le operazioni di discesa con gli scivoli. Secondo i siti di monitoraggio, l’Airbus A320 si è staccato dal piazzale del Terminal 2 alle 17.24, ma una volta sulla via di rullaggiosi è fermato alle 17.31 di fianco alla stazione dei vigili del fuoco. 

L’incendio a bordo del velivolo sarebbe partito, con ogni probabilità, dal corto circuito di una power bank difettosa all’interno di un bagaglio a mano di uno dei passeggeri. L’incidente ha provocato l’interruzione per un’ora di tutte le partenze dal Terminal coinvolto, con ovvie ripercussioni sui ritardi del resto dei voli. 

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