MALTEMPO – 200 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in Friuli Venezia Giulia

VIGILI DEL FUOCO

Sono 200 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in Friuli Venezia Giulia tra le 20 di ieri e le 7:30 di oggi, a seguito della forte ondata di maltempo che ha interessato la regione.

Intensa la nottata nel territorio del comando di Udine, dove sono stati conclusi 110 interventi, la maggior parte per prosciugamenti di scantinati e autorimesse interrate nell’area tra Latisana e Lignano. Per fronteggiare l’emergenza è stato raddoppiato il personale in turno, con il supporto di 4 moduli operativi con personale proveniente da Alessandria, Novara, Bergamo, Lodi e Pavia.

A Trieste sono stati effettuati 10 interventi connessi al maltempo, quasi tutti per allagamenti. Nessuna richiesta di soccorso per il maltempo è stata registrata stanotte nelle province di Gorizia e Pordenone.