Sostanze pericolose, l’Ue rafforza la protezione dei lavoratori: più tutele anche per i vigili del fuoco

Primo via libera in Parlamento europeo alla revisione della direttiva in materia, che punta a prevenire circa 1.700 casi di tumore al polmone e 19mila altre malattie nell’arco di 40 anni

Un’attenzione specifica è riservata ai vigili del fuoco e agli altri servizi di emergenza, che durante incendi e interventi possono entrare in contatto con una grande varietà di materiali pericolosi. I datori di lavoro dovranno valutare e ridurre il rischio di esposizione, mentre il testo chiede che l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, organismo Ue che sostiene la prevenzione dei rischi professionali, consideri lo sviluppo di uno strumento specifico di valutazione dei rischi per questi lavoratori.

Il testo, approvato in trilogo da Consiglio e Parlamento Ue a giugno, ha passato la prima approvazione formale il 2 settembre nella commissione Lavoro e Affari sociali, con 42 voti a favore, 2 contrari e 13 astenuti. Secondo le stime di Bruxelles, il nuovo quadro potrebbe contribuire a prevenire circa 1.700 casi di tumore al polmone e 19mila altre malattie nell’arco di 40 anni.

“Ogni anno, decine di migliaia di lavoratori europei sviluppano un tumore a causa dell’esposizione a sostanze pericolose sul posto di lavoro. Questa direttiva affronta direttamente il problema”, ha rivendicato l’eurodeputato di Renaissance, Grégory Allione. “Sono particolarmente lieto che questo testo riconosca finalmente che anche i nostri vigili del fuoco e gli operatori dei servizi di emergenza sono esposti a queste sostanze cancerogene nell’ambito della loro attività lavorativa, una questione che assume particolare rilevanza dopo l’estate che abbiamo appena vissuto”, ha aggiunto il liberale francese, lui stesso un ex pompiere.

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Il documento riconosce anche un problema più generale: sul posto di lavoro si può essere esposti contemporaneamente a più sostanze. Quando gli agenti agiscono sullo stesso organo o attraverso meccanismi simili, i loro effetti combinati possono aumentare il rischio. È un aspetto particolarmente rilevante per i servizi di emergenza.