VIDEO – Grosso incendio al mercato di Marsiglia vicino alla stazione Saint-Charles

Un grave incendio è scoppiato giovedì mattina al Marché du Soleil di Marsiglia, un grande mercato vicino alla stazione di Saint-Charles noto per la vendita di merci contraffatte.

Le fiamme hanno devastato circa 2.000 metri quadrati dei 3.600 metri quadrati dell’area interessata. I vigili del fuoco marittimi di Marsiglia hanno impiegato 110 uomini e 35 veicoli per domare l’incendio.

Durante l’operazione, i residenti nelle vicinanze sono stati evacuati, ma non si sono registrati feriti. Il mercato era chiuso da febbraio e di recente un tribunale ne aveva ordinato la chiusura definitiva a seguito di preoccupazioni relative alla sicurezza antincendio e al rispetto delle normative.

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