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Vigili del fuoco

VIDEO – Milano i vigili del fuoco scalano la Torre Galfa per ricordare i colleghi morti l’ 11 settembre 2001

Il Faro

Quest’anno hanno partecipato anche sette vigili del fuoco statunitensi provenienti dalla Base aerea militare di Aviano

Anche quest’anno, in ricordo degli eroici firefighters di New York – 343 furono i pompieri morti l’11 settembre 2001 – il Comando dei vigili del fuoco di Milano ha organizzato la «scalata» della la Torre Galfa in via Campanini. Settanta vigili del fuoco provenienti dalle vari sedi della Lombardia, in divisa da intervento (del peso di circa 20 kg), hanno affrontato un circuito di salita e discesa attraverso l’impiego delle due scale panoramiche, partendo dal piano terra e coprendo per quattro volte lo sviluppo in altezza dell’edificio di 33 piani. Hanno partecipato anche sette vigili del fuoco statunitensi provenienti dalla Base aerea militare di Aviano.

https://video.corriere.it/milano/milano-i-vigili-del-fuoco-scalano-la-torre-galfa-per-ricordare-i-colleghi-morti-l-11-settembre-2001/12f36fac-0103-49a8-ab48-cba159c5bxlk

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