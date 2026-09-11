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VIDEO – Tragedia nei Grigioni: un pullman olandese si ribalta in Engadina, diversi morti e feriti

Il Faro


Un autobus turistico si è ribaltato questo pomeriggio tra Zernez e Susch, nel cantone dei Grigioni, in Bassa Engadina. La polizia cantonale conferma diverse vittime e diversi feriti, senza ancora rilasciare un bilancio numerico ufficiale.

Il mezzo della compagnia olandese Oad viaggiava da Zernez verso Susch quando, verso le 16.45, ha urtato il guardrail, è uscito di strada ed è finito sul fianco sotto la carreggiata. Secondo l’ANVR, a bordo c’erano 48 passeggeri partiti lunedì dai Paesi Bassi e diretti in Austria; la tappa svizzera era un’escursione giornaliera.

Sono all’opera soccorsi massicci: cinque elicotteri, vigili del fuoco e ambulanze. La strada è chiusa. La Farnesina sta verificando l’eventuale presenza di italiani. Le cause restano da accertare.

https://www.rainews.it/articoli/2026/09/tragedia-nei-grigioni-un-pullman-olandese-si-ribalta-in-engadina-diversi-morti-e-feriti-16e4942a-b935-4b04-b245-58099d79d2e5.html

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