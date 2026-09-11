Vigili del Fuoco nella storia

ALBONICO LIA – Pubblicato sul far n. 139

Roma purtroppo era soggetta agli incendi poiché il materiale che veniva usato per la costruzione delle case, era principalmente il legno. Fu l’acutezza dell’Imperatore Augusto ad istituire un corpo di vigiles nel 6 d.C. per proteggere la città di Roma.

Il nome ufficiale del corpo era Militia Vigilum Regime, poi diventò Cohortes Vigilum. Il loro motto era Ubi dolor ibi vigiles (Dove c’è il dolore ci sono i vigili). La loro organizzazione era paramilitare . Il servizio era assicurato da sette coorti suddivise in sette centurie con un centinaio di vigiles ciascuna. A capo vi era un Centurione e tutto l’apparato dipendeva dal prefetto dei vigili.

Ogni coorte copriva 2 delle regioni in cui Augusto aveva suddiviso Roma. Erano attrezzati con asce, ramponi corde, scale, siphones, una specie di idranti con le tubature in cuoio, oltre a pelli d’animali, ampolle d’aceto e coperte bagnate per soffocare il fuoco. Avevano anche il potere di punire chi trasgrediva le ferree leggi contro gli incendi e potevano anche fustigare che era trovato in “flagranza di reato”