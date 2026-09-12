2º FESTIVAL DEL BENESSERE in Villa

“Torna a Roma il Festival del Ben‑Essere, due giorni per ritrovare equilibrio, ispirazione e meraviglia nel cuore dell’EUR”

Il 26 e 27 settembre, la villa G27 (in Via Groenlandia, 27) apre le porte a un’esperienza immersiva dedicata alla cura di sé, alla crescita personale e alle pratiche olistiche che stanno trasformando il modo in cui viviamo il benessere.

Professionisti selezionati, attività esclusive e ospiti speciali guideranno un viaggio tra yoga, meditazione, bagno sonoro, Qi Gong, percorsi sensoriali, consulenze personalizzate e incontri che nutrono mente e cuore.

Ogni spazio della villa diventa un luogo da vivere: dal Giardino Energetico al Bio‑Ristoro curato dallo Chef Mauro Gasparini, fino al concerto jazz del sabato sera.

Il Festival nasce dall’impegno di Maria Antonietta Pelosi, naturopata ad indirizzo psicosomatico, Marinella de Maffutiis, esperta in comunicazione e organizzatrice di eventi, e Angela Longo, fisioterapista, per riportare al centro dell’attenzione questo tema a 360º.

Se cerchi, dunque, un momento per respirare, rigenerarti, ascoltare il tuo corpo e ritrovare la tua direzione, questo è il posto giusto.

Un’occasione per sentirti parte di una comunità che cresce, si evolve e sceglie di investire sui valori più personali.

L’evento è a numero chiuso. Programma completo e biglietti sul sito:

www.viaggionelbenessere.it

Vi aspettiamo!