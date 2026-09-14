martedì, Settembre 15, 2026
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Belluno, le classifiche del XXXVII Giro delle Mura di Feltre – XXV Campionato Europeo VV.F. di Podismo

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In linea le classifiche del 37º Giro delle Mura di Feltre – 25º Campionato Europeo VV.F. di Podismo – prova facente parte del Circuito Podistico VV.F. 2026, che si è svolto a Feltre (BL), il giorno 29 agosto 2026.

https://www.vigilfuoco.it/ufficio-le-attivita-sportive/notizie/belluno-le-classifiche-del-xxxvii-giro-delle-mura-di-feltre-xxv-campionato-europeo-vvf-di-podismo

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