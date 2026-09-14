VIESTE, 13 settembre 2026 – Un volontario della Protezione civile è stato arrestato con l’accusa di avere provocato otto incendi boschivi nel Gargano. L’uomo, 35 anni, residente a Vieste e impiegato come operatore ecologico, è ritenuto il presunto responsabile di una serie di roghi dolosi divampati tra luglio e agosto nei territori di Vieste e Peschici.

La misura cautelare è stata eseguita venerdì pomeriggio dai carabinieri forestali, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia. Il trentacinquenne è stato trasferito in carcere. Contestualmente all’arresto, gli investigatori hanno perquisito anche la sua abitazione.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire nel dettaglio le circostanze nelle quali sarebbero stati appiccati gli incendi e, soprattutto, il possibile movente. L’arrestato dovrà essere sottoposto all’interrogatorio di garanzia, durante il quale potrà fornire la propria versione dei fatti. Le accuse, allo stato, dovranno essere verificate nel corso del procedimento giudiziario.

Gargano, volontario della Protezione civile arrestato: è accusato di otto incendi boschivi dolosi