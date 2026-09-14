Incidente Venezia, Gabriella Querino è ancora dispersa in Laguna. Morto il marito

Lui è morto, lei è dispersa nella laguna di Venezia. I medici hanno dichiarato il decesso di Sean Michieli dopo aver fatto passare le sei ore per completare l’iter di accertamento. Continuano senza sosta le ricerche della donna, Gabriella Querino, nelle acque lagunari battute da Carabinieri e Vigili del fuoco. La tragedia di Sean Michieli e Gabriella Querino, sposi da tre mesi, è iniziata quando il barchino su cui viaggiavano si è scontrato con un taxi acqueo al largo dell’isola di Tessera, a poca distanza dall’aeroporto del capoluogo del Veneto.

I Vigili del fuoco hanno messo in campo i sommozzatori del nucleo regionale, l’elicottero e alcune moto d’acqua a supporto delle operazioni di ricerca. E domani sommozzatori ed elicottero torneranno in azione, perché finora non è bastato. Le acque della Laguna sono limacciose, è difficile orientarsi anche nel raggio di pochi metri e, ad aumentare ulteriormente il coefficiente di difficoltà delle ricerche, c’è l’alternarsi dell’alta e della bassa marea.

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