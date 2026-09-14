Interventi sul territorio marchigiano

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

JESI (AN) – INCIDENTE STRADALE

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 6:30 circa in via Castelrosino, a Jesi, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, scontratesi frontalmente.

La squadra VVF di Jesi ha operato per estrarre una persona rimasta incastrata all’interno di uno dei veicoli, in collaborazione con il personale sanitario. Sul posto anche l’elisoccorso.

Dal Comando di Ancona.

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USSITA (MC) – SOCCORSO A CICLISTA

I Vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio al belvedere di Frontignano per il recupero di un ciclista caduto mentre era in sella alla propria bicicletta.

Sul posto la squadra VVF di Visso, il personale sanitario, l’eliambulanza e il Soccorso Alpino.

Dal Comando di Macerata

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PETRITOLI (FM) – INCENDIO DI STERPAGLIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 12:30 circa nel comune di Petritoli per l’incendio di una sterpaglia.

La squadra VVF di Fermo, sul posto con 2 autobotti e un mezzo 4×4, ha provveduto a spegnere l’incendio, sono attualmente in corso le operazioni di bonifica dell’area.

Dal Comando di Fermo