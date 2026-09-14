Ottimi risultati per Giulia e Alberto Arpino in occasione delle tappe di Norimberga (DEU) e Gand ( BEL) del Circuito satellite FIE di sciabola.

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si apre nel migliori dei modi la stagione agonistica degli schermitori del G.S. VV.F. Fiamme Rosse; Giulia e Alberto Arpino conquistano rispettivamente le medaglie d’oro e di bronzo nella tappe di Norimberga (DEU) e di Gand ( BEL) del Circuito satellite FIE di sciabola che si sono tenute entrambe nel fine settimana del 12 e 13 settembre.

Giulia Arpino, reduce dalla medaglia sfiorata ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, ottiene un successo meritato e di valore in una gara competitiva. Numero 6 del ranking dopo la fase a gironi, l’azzurra batte prima la tedesca Graudins (15-12) e poi la portacolori di Singapore Siva Kumar (15-7), ipotecando la zona medaglie grazie al successo con la statunitense Ding (15-4). Successivamente, in semifinale, supera 15-10 l’americana Miller per poi regolare in finale la patrona di casa Graudins con un netto 15-11.

In Belgio, invece, Alberto Arpino da numero 1 del tabellone dopo la fase a gironi ottiene la certezza della “zona medaglie” battendo il portoghese Bonifacio (15-9), il tedesco Schiffer (15-11) e l’ucraino Kolobaiev (15-11), prima di superare nei quarti di finale l’ungherese Papp (15-14). L’atleta delle Fiamme Rosse si ferma solo in semifinale (15-13) contro Dmytrii Zahrebelniy, altro portacolori dell’Ucraina, andando comunque a conquistare il terzo gradino del podio.