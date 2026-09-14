Raccolta straordinaria di sangue in occasione del 25simo anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle

VIGILI DEL FUOCO

DonatoriNati Polizia di Stato e Vigili del Fuoco dedica una tappa del progetto “Dal Sangue Versato al Sangue Donato” al 25simo anniversario dell’attentato terroristico alle Torri Gemelle di New York dell‘11 settembre 2001 al fine di conservare la memoria e trasmettere il valore della solidarietà.

DonatoriNati esprime piena e sincera vicinanza al popolo americano: l’11 settembre è una data che ha cambiato per sempre il nostro modo di vivere, rappresentando un attacco senza precedenti alla democrazia occidentale. L’attentato, tra i più cruenti della storia contemporanea, con quasi 3000 vittime, ha lasciato un ricordo doloroso ed indelebile nei nostri giorni.

DonatoriNati in collaborazione con il personale medico del Policlinico Agostino Gemelli di Roma ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma dove oltre 100 futuri funzionari di Polizia e dei Vigili del Fuoco hanno voluto compiere il gesto di solidarietà della donazione, affinché le nuove generazioni possano ricevere un esempio storico e ricco di significato sul valore della vita per la vita, della legalità contro ogni forma di violenza, della Memoria come risorsa per un futuro migliore. Un gesto semplice che unisce tutti.

“E’ nostro preciso dovere istituzionale mantenere vivo il ricordo delle quasi tremila vittime innocenti e l’eroismo dei tanti Vigili del Fuoco e dei tanti soccorritori che hanno donato la loro vita per il prossimo. La memoria deve spronarci a difendere i principi di solidarietà, legalità, libertà e pacifica convivenza tra i popoli”. Queste le parole di Claudio Saltari – Presidente Nazionale DonatoriNati Polizia di Stato e Vigili del Fuoco.

Presente la Dr.ssa Anne Seshadri, Addetto Culturale dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, per un saluto ai DonatoriNati in azione.