Sciopero dei Vigili del Fuoco di Palermo

“Al Comando di via Scarlatti, a fronte di un personale montante complessivo di 109 unità, sono 99 i Vigili del Fuoco che hanno aderito allo sciopero, circa il 90% del personale montante.

Un’ adesione massiccia – si legge nella nota sindacale – che rappresenta una chiara manifestazione di dissenso e di malessere generale. Alla base dello sciopero vi sono le condizioni estreme sul piano organizzativo, turni massacranti, organico carente e assenza si interventi statali a sostegno del Corpo.

La mobilitazione ha visto simultaneamente in sciopero gli operatori di Enna, Trapani, Agrigento e Messina con analoga partecipazione”.

“La tutela della salute, della sicurezza, della dignità professionale e delle condizioni di lavoro del personale – continua la nota – rimane al centro della nostra azione sindacale.

Continueremo a rappresentare con forza le istanze dei lavoratori del Comando di Palermo, perché dietro ogni numero ci sono donne e uomini che quotidianamente garantiscono la sicurezza dei cittadini, spesso in condizioni di lavoro difficili e con responsabilità enormi”.

“La Segreteria regionale – afferma il Segretario generale Salvatore Sampino – ringrazia tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori unitamente ai dirigenti sindacali chs hanno coordinato la mobilitazione. Insieme, per la salute, la sicurezza e la dignità di ogni Vigile del Fuoco”.

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