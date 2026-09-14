lunedì, Settembre 14, 2026
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Vigili del fuoco

Sciopero dei Vigili del Fuoco di Palermo

Il Faro

“Al Comando di via Scarlatti, a fronte di un personale montante complessivo di 109 unità, sono 99 i Vigili del Fuoco che hanno aderito allo sciopero, circa il 90% del personale montante.
Un’ adesione massiccia – si legge nella nota sindacale – che rappresenta una chiara manifestazione di dissenso e di malessere generale. Alla base dello sciopero vi sono le condizioni estreme sul piano organizzativo, turni massacranti, organico carente e assenza si interventi statali a sostegno del Corpo.
La mobilitazione ha visto simultaneamente in sciopero gli operatori di Enna, Trapani, Agrigento  e Messina con analoga partecipazione”.

La tutela della salute, della sicurezza, della dignità professionale e delle condizioni di lavoro del personale – continua la nota – rimane al centro della nostra azione sindacale.
Continueremo a rappresentare con forza le istanze dei lavoratori del Comando di Palermo, perché dietro ogni numero ci sono donne e uomini che quotidianamente garantiscono la sicurezza dei cittadini, spesso in condizioni di lavoro difficili e con responsabilità enormi”.
“La Segreteria regionale – afferma il Segretario generale Salvatore Sampino – ringrazia tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori unitamente ai dirigenti sindacali chs hanno coordinato la mobilitazione. Insieme, per la salute, la sicurezza e la dignità di ogni Vigile del Fuoco”.

https://ilsicilia.it/sciopero-dei-vigili-del-fuoco-di-palermo/

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