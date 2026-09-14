Un incendio in una casa di riposo in Cile ha causato la morte di 16 anziani residenti.

Un incendio divampato in una casa di riposo nel sud del Cile ha causato la morte di 16 anziani e il ricovero in ospedale di altri.

L’incendio è scoppiato nella tarda serata di venerdì nella casa di cura a un solo piano di Pitrufquen, nella regione dell’Araucanía, a circa 640 km a sud della capitale Santiago.

Al momento dello scoppio dell’incendio, all’interno della struttura si trovavano ventisei anziani. Dieci di loro sono sopravvissuti e sono stati trasportati in un ospedale locale, secondo quanto riferito dalle autorità locali. La struttura privata aveva già ricevuto in passato multe e procedimenti disciplinari per aver operato al di fuori delle normative vigenti.

Le immagini pubblicate sui social media mostravano l’edificio avvolto dalle fiamme durante la notte, con i vigili del fuoco impegnati a domare l’incendio con una manichetta antincendio.

Le autorità comunali hanno espresso le loro condoglianze alle famiglie delle vittime. Il sindaco di Pitrufquen, Jacqueline Romero, ha dichiarato che le squadre sanitarie e di pubblica sicurezza del comune, i vigili del fuoco e la polizia stanno operando sul luogo dell’incidente e fornendo supporto ai parenti delle vittime.

https://www.aljazeera.com/news/2026/9/12/fire-at-nursing-home-in-chile-kills-16-elderly-residents