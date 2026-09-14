VIDEO – Ferrari, Porsche, Bentley: maxi rogo di super car, il blitz ripreso dalle telecamere

Tre uomini incappucciati, le taniche di benzina e una manciata di secondi per trasformare un’autorimessa in una colonna di fuoco. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il blitz che, nella notte tra sabato e domenica, ha devastato un capannone di via Keplero 19, a Pero, distruggendo una ventina di automobili, tra cui Ferrari, Porsche e Bentley.

Versano il carburante sulle vetture, creando una scia incendiaria, poi fuggono. Circa trenta secondi dopo la loro uscita divampano le fiamme. Il rogo avvolge in pochi istanti l’intera struttura, il tetto crolla e schiaccia le auto parcheggiate all’interno, molte delle quali vengono completamente carbonizzate. Sul posto arrivano dieci squadre dei vigili del fuoco, impegnate per ore nello spegnimento e nella successiva bonifica. L’intervento riesce a impedire che l’incendio raggiunga altri due capannoni confinanti. Nessuno rimane ferito, ma i danni sono ingenti: dell’autorimessa restano soltanto macerie e carcasse annerite.

Sull’origine dolosa del rogo ci sarebbero ormai pochi dubbi. Gli investigatori del commissariato di Rho-Pero hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona e degli impianti interni sopravvissuti all’incendio. Nei filmati si distinguerebbero chiaramente i tre uomini mentre cospargono di benzina le vetture e appiccano il fuoco prima di allontanarsi. I proprietari del deposito sono già stati ascoltati ma, secondo quanto emerso finora, non avrebbero fornito elementi decisivi.

LEGGO.IT