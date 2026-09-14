VIDEO – Un drone russo ha colpito un treno vicino al confine tra Ucraina e Polonia poco dopo il passaggio di alcune personalità.

Un drone russo ha colpito un treno vicino al confine tra Ucraina e Polonia domenica, poco dopo il passaggio di alti funzionari in visita, tra cui gli ex primi ministri di Regno Unito e Svezia, ha dichiarato la compagnia ferroviaria statale ucraina

Secondo quanto riportato da Ukrzaliznytsia, un treno diplomatico con a bordo Boris Johnson, Carl Bildt e consiglieri per la sicurezza di diversi Stati membri dell’Unione Europea sarebbe partito in anticipo dalla stazione di Yahodyn. I visitatori erano di ritorno da una conferenza sulla sicurezza a Kiev.

“È altamente probabile che l’obiettivo previsto del drone russo fosse in realtà il treno diplomatico, partito dalla stazione prima del previsto”, ha dichiarato la compagnia in un messaggio su Telegram.

Bildt, l’ex primo ministro svedese, ha condiviso su X un video dell’attacco alla stazione di Yahodyn, vicino al valico di frontiera di Yahodyn-Dorohusk con la Polonia.