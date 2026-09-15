Aut si ribalta sulla SP122 – ferito il conducente

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Incidente stradale alle prime ore di questa mattina sulla SP 122, nel territorio di Stalettì, dove una Ford Focus, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo ribaltata sulla sede stradale.

L’incidente si è verificato intorno alle 4:00.

A bordo del veicolo si trovava il solo conducente, che è stato soccorso e successivamente trasferito in ospedale dal personale sanitario del 118.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, Distaccamento di Soverato, la cui richiesta di intervento è stata finalizzata alla messa in sicurezza dell’autovettura e dell’area interessata dall’incidente.

Presenti sul posto anche i Carabinieri e il soccorso stradale per quanto di rispettiva competenza.

Tra le prime ipotesi sulle cause dell’incidente non si esclude un colpo di sonno, circostanza che dovrà essere verificata dagli organi competenti.