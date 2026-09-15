Bruxelles propone un corpo europeo di pompieri forestali attivo tutto l’anno

La Commissione Europea ha proposto questo martedì di fare passi concreti verso la creazione di un corpo europeo di vigili del fuoco forestali, al fine di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e avere squadre pronte a intervenire “tutto l’anno, non solo in estate”, dopo una campagna in cui circa 700.000 ettari sono andati in fiamme nell’insieme dell’Unione Europea.

“L’obiettivo è avanzare verso dei vigili del fuoco europei che non ricevano attenzione solo in estate”, ha affermato la commissaria europea per la Gestione delle Crisi, Hadja Lahbib, durante un dibattito in plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo (Francia) incentrato sugli incendi forestali e altri fenomeni meteorologici estremi registrati quest’estate in Europa.

La commissaria ha giustificato questa iniziativa constatando che “in alcuni paesi, l’80% dei vigili del fuoco sono volontari”, il che ha portato la Commissione a iniziare lavori specifici, tra cui l’organizzazione di un incontro di “giovani volontari di tutta l’UE” a Varsavia (Polonia), “con l’obiettivo di costruire un corpo europeo, armonizzare conoscenze e pratiche, e scambiare esperienze”.

Lahbib ha precisato che, solo nella presente stagione estiva, l’insieme del blocco comunitario ha dispiegato 777 vigili del fuoco volontari provenienti da 14 paesi. Tuttavia, ha sottolineato l’urgenza di “fare di più in materia di prevenzione”, per esempio promuovendo che i Ventisette partecipino a dispiegamenti preventivi in vista della prossima stagione degli incendi.

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