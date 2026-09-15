Droga: lo sconto di pena sparisce con lo spaccio abituale

Il nuovo decreto sicurezza riscrive le regole sulle condanne per lo spaccio di droga. I giudici non devono più guardare soltanto al peso della sostanza ritrovata nelle tasche o nell’abitazione dell’imputato. La gravità delle sanzioni cambia in modo radicale in base alla frequenza e alla stabilità delle attività illecite. La Corte di Cassazione interviene per la prima volta su questa novità legislativa e spiega i confini esatti della riforma. Il legislatore introduce una progressione matematica delle pene a carico di chi viola la legge sugli stupefacenti. Chi cede una dose in modo isolato riceve un trattamento di favore. Chi ripete l’azione in più occasioni affronta un primo inasprimento della pena. Chi organizza una vera e propria rete stabile perde in modo definitivo il diritto a qualsiasi beneficio e risponde della violazione nella sua forma più grave e ordinaria.

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