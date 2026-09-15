Incendio in cascina a Grumello, ore di lavoro per i Vigili del Fuoco

Un pomeriggio di lavoro intenso per i Vigili del Fuoco di Cremona, che nel pomeriggio di lunedi sono intervenuti in un cascinale a Grumello Cremonese, che ha preso fuoco

Erano circa le 16 quando è scattato l’allarme. Immediato l’intervento delle squadre, che si sono da subito attivate per spegnere il rogo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento.

Sempre nel pomeriggio di lunedì i Vigili del fuoco di Cremona sono intervenuti nei pressi dell sede dei Carabinieri Nas di Cremona per rimuovere un grosso albero, che vi era caduto sopra a causa del maltempo.

https://www.cremonaoggi.it/2026/09/15/incendio-in-cascina-a-grumello-ore-di-lavoro-per-i-virgilio-del-fuoco